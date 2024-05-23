Путин прибыл в Минск с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы, где его встретил белорусский президент Александр Лукашенко.
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