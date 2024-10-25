Расчеты БпЛА «Суперкам» бригады морской пехоты ТОФ в режиме реального времени передают на командные пункты информацию о формированиях противника под Угледаром

Оккупированные противником населённые пункты Шахтёрское и Богоявленка находятся под полным визуальным контролем расчётов БпЛА «Суперкам» морпехов, даже в ночное время, благодаря установленным на беспилотниках тепловизионным камерам.
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