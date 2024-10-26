24 октября на Солнце произошла вспышка высочайшего класса Х. Планету, а значит и жителей Волгоградской области, тряхнет из-за негативного влияния «звездных» аномалий.
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24 октября на Солнце произошла вспышка высочайшего класса Х. Планету, а значит и жителей Волгоградской области, тряхнет из-за негативного влияния «звездных» аномалий.