В Калининградстате рассказали о динамике кадров в здравоохранении региона

Рост числа врачей и убыль сотрудников среднего медицинского персонала произошли за десятилетие в Калининградской области, сообщает пресс-служба Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области 15 августа на официальном интернет-портале.
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