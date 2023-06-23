Кнутов: Остановить Запад может лишь отрезвляющий удар России

Эксперт Юрий Кнутов заявил, что Запад может остановиться лишь после отрезвляющего удара России.Уже несколько недель длится украинское контрнаступление, но эксперты считают, что завершиться оно может ближе к осени из-за больших потерь противника.
Эксперт Юрий Кнутов заявил, что Запад может остановиться лишь после отрезвляющего удара России.Уже несколько недель длится украинское контрнаступление, но эксперты считают, что завершиться оно может ближе к осени из-за больших потерь противника.
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