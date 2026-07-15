Сибирский тромб: угольное лобби против высоких технологий на БАМе

Разворот отечественной экономики на Восток, бравурно провозглашенный в 2014 году в качестве главной спасительной альтернативы Западу, на пятом году проведения СВО столкнулся с суровой реальностью инфраструктурного «затыка».
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