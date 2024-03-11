Психологи объяснили, почему люди склонны обвинять пострадавших

Когда человек становится жертвой несчастного случая, сталкивается с насилием или оказывается в тяжелых жизненных обстоятельствах, окружающие нередко считают, что к произошедшему привели его собственные действия.
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