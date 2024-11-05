Что изменится в мире после выборов в США: два сценария развития событий

Внешняя политика США изменится по результатам президентских выборов в стране. Есть темы, по которым Камала Харрис и Дональд Трамп имеют схожую точку зрения, но в целом подходы демократов и республиканцев различаются.
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