Daily Mail: 5-месячная девочка умерла из-за матери, уснувшей во время кормления

Пятимесячная девочка в Англии умерла после того, как ее мать уснула во время грудного вскармливания, выпив пять бокалов вина, пишет Daily Mail.
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