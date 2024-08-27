Экс-теннисистка Навратилова: Мирра Андреева производит впечатление

Восемнадцатикратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова заявила, что 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева может всех удивить на Открытом чемпионате США (US Open) и является темной лошадкой турнира.
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