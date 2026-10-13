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Регионы России

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МВФ повысил прогноз экономического роста Армении на 2026 год до 5,5%

МВФ повысил прогноз экономического роста Армении на 2026 год до 5,5%

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Армении на 2026 год до 5,5%, что отражено в опубликованном обзоре мировой экономики World Economic Outlook.

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