Добрый Мир
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Добрый Мир

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Новые подробности от Сеймура Херша о взрыве «Северных потоков»

Новые подробности от Сеймура Херша о взрыве «Северных потоков»

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо дать достойный ответ за наши потоки, а мы пока жуём всё подряд, не зная ЧТО ДЕЛАТЬ!😎😱😜🤠
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14 час.

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