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Песьяков о покупке китайского автомобиля: «Пересел на китайца прошлой осенью – и кайфую! Начинка, комфорт, внешний вид – все лучше, чем Cadillac Escalade»

– Я же недавно «китайца» себе взял! – А какая раньше была? – Еще со времен «Спартака» ездил на Cadillac Escalade.

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