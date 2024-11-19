На трассе в Ростовской области произошел взрыв из-за падения дрона

Взрыв, вызванный падением сбитого украинского беспилотника, произошел на трассе в Белокалитвенском районе Ростовской области в ночь на 19 ноября, есть пострадавший, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.