На трассе в Ростовской области произошел взрыв из-за падения дрона

Взрыв, вызванный падением сбитого украинского беспилотника, произошел на трассе в Белокалитвенском районе Ростовской области в ночь на 19 ноября, есть пострадавший, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
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