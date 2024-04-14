Истинный Chevrolet Trailblazer скоро обновится: как будет выглядеть реформенный рамный внедорожник

С 2021 года в России Chevrolet Trailblazer известен как компакт-кроссовер, но на других рынках, включая Латинскую Америку, Ближний Восток и Азию машина по-прежнему продается в виде классического рамного внедорожника.
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