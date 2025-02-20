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Депутат бундестага Дагделен: Вступление Украины в ЕС разорит Европу

Депутат бундестага Дагделен: Вступление Украины в ЕС разорит Европу

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила, что вступление Украины в Евросоюз станет катастрофой для финансовой системы Европы, поскольку только процесс интеграции потребует €186 млрд.

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