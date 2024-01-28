Романтический прогноз на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года Елена ГалицкаяС предстоящей недели, с 29 января по 4 февраля, начинается захватывающее космическое слияние Юпитера и Сатурна, которое обещает привнести в вашу жизнь большую надежду и оптимизм.