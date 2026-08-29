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Регионы России

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Дивеев извинился за удаление в матче "Зенита" с "Факелом"

Дивеев извинился за удаление в матче "Зенита" с "Факелом"

Защитник футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев прокомментировал свое удаление в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против команды "Факел", завершившемся со счётом 1:0 в пользу петербуржцев.

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