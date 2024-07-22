CNN: Харрис не будет выступать публично, пока Байден не обратится к нации

Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos Вице-президент США Камала Харрис не намерена выступать публично в качестве нового кандидата в президенты до того, как глава государства Джо Байден обратится к нации, сообщает 21 июля телеканал CNN со ссылкой на источники.