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Мы из Советского Союза

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Как прима Мариинки стала пациенткой № 360446 американской психушки

Как прима Мариинки стала пациенткой № 360446 американской психушки

Пациентка № 360446 нью-йоркской клиники для бедных не помнила своего имени. Она говорила на непонятном языке и молча смотрела в окно.

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Галина Чужая

Нельзя чтобы человек переставал быть собой и становился другим человеком. Это всегда плохо  заканчивалось.  Видимо её сущность не смогла устоять против психического натиска, а поддержки рядом не было. Одиночество души её сгубило.