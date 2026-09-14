Как прима Мариинки стала пациенткой № 360446 американской психушки

Пациентка № 360446 нью-йоркской клиники для бедных не помнила своего имени. Она говорила на непонятном языке и молча смотрела в окно.
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- ВА Что такое счастье?
Какая печальная участь великой балерины.
Нельзя чтобы человек переставал быть собой и становился другим человеком. Это всегда плохо заканчивалось. Видимо её сущность не смогла устоять против психического натиска, а поддержки рядом не было. Одиночество души её сгубило.