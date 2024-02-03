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Магнитные бури в феврале 2024 года: как подготовиться и минимизировать воздействие на здоровье

Магнитные бури в феврале 2024 года: как подготовиться и минимизировать воздействие на здоровье

Магнитные бури в феврале 2024 года: как подготовиться и минимизировать воздействие на здоровье Ольга ВайленкоПервая декада февраля обещает быть спокойной с точки зрения геомагнитной обстановки, но с 4 февраля начнутся слабые возмущения магнитного поля.

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