Магнитные бури в феврале 2024 года: как подготовиться и минимизировать воздействие на здоровье Ольга ВайленкоПервая декада февраля обещает быть спокойной с точки зрения геомагнитной обстановки, но с 4 февраля начнутся слабые возмущения магнитного поля.