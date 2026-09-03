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ИА Реалист

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США бросают ядерную программу Ирана ради экономической блокады

США бросают ядерную программу Ирана ради экономической блокады

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 1 сентября американские военные провели самую масштабную операцию в Ормузском проливе с начала войны: эскорт 40 коммерческих судов с 18 млн баррелей нефти — около 90% довоенного суточного трафика — при одновременном поражении почти 60 иранских военных объектов.

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