Андрей Ваджра: «Хитрый план Трампа»: Как украинские «потроха» станут американской колонией и порадуют Россию

Является ли Украина уже западной колонией? Каким образом такой план может повлиять на отношения с Россией? Каковы последствия сделки между Зеленским и Трампом для Украины? Хитрый план Трампа (по мотивам встречи Трампа со Стармером).
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