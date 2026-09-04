Кястутис Будрис призвал ЕС кардинально сократить выдачу шенгенских виз гражданам России, назвав рекордные показатели текущего и прошлого года «абсолютно неприемлемыми», а также предложил ввести новые ограничения на передвижение дипломатов «недружественных» стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дмитриев: Запад, ...
- НН Middle East Eye: ...
- Нардеп Скороход п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым