Мост между Россией и КНДР назвали в честь новосибирца Якова Новиченко

Строительство объекта стартовало в апреле 2025 года в рамках реализации межправительственного соглашения.
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