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Царьград

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Минфин России: доходы от нефти и газа упали на 16,7% в 2026 году

Минфин России: доходы от нефти и газа упали на 16,7% в 2026 году

С января по август 2026 года нефтегазовые доходы России сократились на 16,7%, составив 5,019 трлн рублей, сообщило Минфин.

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