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Калужские новости

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В Калуге готовят новую концепцию благоустройства города

В Калуге готовят новую концепцию благоустройства города

Во время утренней прогулки по городу городской голова сообщил о том, что к следующему году готовят новую концепцию благоустройства КалугиВо время утренней прогулки по городу городской голова сообщил о том, что к следующему году готовят новую концепцию благоустройства Калуги.

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