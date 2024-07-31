В Калуге готовят новую концепцию благоустройства города

Во время утренней прогулки по городу городской голова сообщил о том, что к следующему году готовят новую концепцию благоустройства КалугиВо время утренней прогулки по городу городской голова сообщил о том, что к следующему году готовят новую концепцию благоустройства Калуги.
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