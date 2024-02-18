Эксперт о молодом избирателе: «На электоральное поле выходит поколение 90-х»

Ежегодно в третье воскресенье февраля в России отмечается День молодого избирателя. Он напоминает о значимости молодого поколения для политической жизни страны, о необходимости уже в юном возрасте ответственно относиться к выборам.
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