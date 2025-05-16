Bloomberg: Отставка Шваба осложнила план по назначению Лагард во главе ВЭФ

Внезапный уход Клауса Шваба с поста председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) нарушил подготовленный ранее план по привлечению Кристин Лагард в качестве его преемницы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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