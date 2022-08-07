«Прыгают, стараются»: Тарасова оценила тренерские потуги Плющенко

Заслуженный тренер СССР высказалась предельно откровенно в адрес чемпиона. Татьяна Тарасова Социальные сетиСудя по всему, Татьяна Тарасова оценила принятие Евгением Плющенко ее мнения по поводу пока еще неясного спортивного будущего Саши Плющенко.
Заслуженный тренер СССР высказалась предельно откровенно в адрес чемпиона. Татьяна Тарасова Социальные сетиСудя по всему, Татьяна Тарасова оценила принятие Евгением Плющенко ее мнения по поводу пока еще неясного спортивного будущего Саши Плющенко.
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