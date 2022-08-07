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«Прыгают, стараются»: Тарасова оценила тренерские потуги Плющенко

«Прыгают, стараются»: Тарасова оценила тренерские потуги Плющенко

Заслуженный тренер СССР высказалась предельно откровенно в адрес чемпиона. Татьяна Тарасова Социальные сетиСудя по всему, Татьяна Тарасова оценила принятие Евгением Плющенко ее мнения по поводу пока еще неясного спортивного будущего Саши Плющенко.

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