Дорогу осилят

В современной войне, несмотря на массированное использование дронов, воздушную и космическую разведку, части и подразделения противоборствующих сторон постоянно перемещаются, скрытно меняют огневые позиции и районы сосредоточения.
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