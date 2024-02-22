Милорад Додик «по-русски» отметил получение ордена от Путина

В Сети распространился видеоролик, на кадрах которого президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик «по-русски» отмечает получение ордена Александра Невского от российского лидера Владимира Путина.
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