Не только Украина: о чем говорили Владимир Путин и Дональд Трамп

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Фокус разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа сместится с украинского вопроса и будет больше направлен на обсуждение торгово-экономических отношений, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.