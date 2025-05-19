Не только Украина: о чем говорили Владимир Путин и Дональд Трамп

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Фокус разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа сместится с украинского вопроса и будет больше направлен на обсуждение торгово-экономических отношений, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
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