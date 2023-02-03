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«Это подарок Миллеру на день рождения. Вы еще не видели лучшую игру СКА. Будет лучшая версия». Ротенберг о победе над «Ак Барсом»

Роман Ротенберг назвал победу над «Ак Барсом» подарком Алексею Миллеру. СКА обыграл казанскую команду (7:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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