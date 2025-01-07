Дети – это настоящая радость, и вот 22 доказательства

Быть родителем — это невероятный труд. Особенно, когда твой ребенок — ходячая катастрофа. Однако, несмотря на все сложности в воспитании, проблемы, переходный возраст и прочее, можно смело сказать, что дети — это и огромная радость.
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