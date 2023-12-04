Боевики ВСУ обрушили на Донецк 15 ракет из РСЗО

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики поделились информацией о проведённом артиллерийскими группами нацистов Киева в ночной период атакующем манёвре, целью которого оказалась республиканская столица.
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