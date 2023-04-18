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Шахназаров: Я лично знаю людей, готовых «затащить всех» сбежавших звезд в Россию за один день 

Шахназаров: Я лично знаю людей, готовых «затащить всех» сбежавших звезд в Россию за один день 

Публицист, блогер Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац» заявил, что лично знаком с покровителями сбежавших звезд-противников СВО и они готовы в течение одного дня вернуть всех этих людей обратно.

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