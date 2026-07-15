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Царьград

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Великобритания обвинила силы "Кудс" КСИР в причастности к нападениям в Европе

Великобритания обвинила силы "Кудс" КСИР в причастности к нападениям в Европе

Власти королевства считают, что подразделение занималось координацией атак через прокси-группы.Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — силы "Кудс" — было причастно к серии нападений в европейских странах, и вызвало в Лондон временного поверенного в делах Ирана Али Насимфара, следует из публикации ведомства.

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