Комета C/2024 S1 не пережила сближения с Солнцем. Звезда спалила небесное тело на расстоянии всего 0,5 млн км.
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Комета C/2024 S1 не пережила сближения с Солнцем. Звезда спалила небесное тело на расстоянии всего 0,5 млн км.