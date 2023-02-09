Правнук Жюля Верна напутствовал воздухоплавателей Приморья

Полетом на воздушном шаре отметили день рождения Жюля Верна воздухоплаватели Уссурийска. В лучших традициях героев книги "Вокруг света за 80 дней" организаторы собрались в путешествие, добавив приключению пикантную особенность, отправив последователям спецпослание.