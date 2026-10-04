Смотрите программу «Смыслы» на телеканале «Крым 24» в 20:00. Обсудим темы ⬇️ ❗️Без права на ошибку: какое напутствие дал Президент РФ обновлённой Госдуме? 🌾Цена непогоды: во сколько обходятся ливни и грозы крымским фермерам? 📱Дети попали в нейронные сети: как искусственный интеллект меняет школы? Смотрите трансляцию: 👉 на нашем сайте 💙 ВКонтакте 📺 📹 Не грузит видео? Смотрите «Крым 24» в MAX тест тест.