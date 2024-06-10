ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Символику украины запрещают в ЕС

Символику украины запрещают в ЕС

Хохлушка пишет из Дрездена, что немцы запрещают рисовать символику украины. Ганьба! “Друзья, нужен адвокат для переговоров с полицией.

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Комментарии
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М
Мария
Получается, что кастрюли не зря прыгали на Майдане. Добились своего безвиза. Жизнь удалась. Теперь они европейцы. Европке счастье привалило.
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3 час.
Юрий Золотарев
&quot;Не позорьте украинский народ&quot;.... Ххоспиде-е-е!! Ну  КАК  можно &quot;опозорить&quot; то, что генетически, на молекулярном уровне  состоит из ПОЗОРА????
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2 час.
Дмитрий Боев
Но если болезнь Дауна в чистом виде господня воля - поскольку это и не болезнь даже, а огрех генетического развития, то хохлолюбство - это уже скорее наказание от лукавого за подлость поведения. И не надо обижать несчастных страдальцев по Дауну таким сравнением.
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23 мин.

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