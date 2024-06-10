Хохлушка пишет из Дрездена, что немцы запрещают рисовать символику украины. Ганьба! “Друзья, нужен адвокат для переговоров с полицией.
Символику украины запрещают в ЕС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Получается, что кастрюли не зря прыгали на Майдане. Добились своего безвиза. Жизнь удалась. Теперь они европейцы. Европке счастье привалило.
Ответить
3 час.
Юрий Золотарев
"Не позорьте украинский народ".... Ххоспиде-е-е!! Ну КАК можно "опозорить" то, что генетически, на молекулярном уровне состоит из ПОЗОРА????
Ответить
2 час.
Дмитрий Боев
Но если болезнь Дауна в чистом виде господня воля - поскольку это и не болезнь даже, а огрех генетического развития, то хохлолюбство - это уже скорее наказание от лукавого за подлость поведения. И не надо обижать несчастных страдальцев по Дауну таким сравнением.
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии