Символику украины запрещают в ЕС

Получается, что кастрюли не зря прыгали на Майдане. Добились своего безвиза. Жизнь удалась. Теперь они европейцы. Европке счастье привалило.

"Не позорьте украинский народ".... Ххоспиде-е-е!! Ну КАК можно "опозорить" то, что генетически, на молекулярном уровне состоит из ПОЗОРА????

Дмитрий Боев

Но если болезнь Дауна в чистом виде господня воля - поскольку это и не болезнь даже, а огрех генетического развития, то хохлолюбство - это уже скорее наказание от лукавого за подлость поведения. И не надо обижать несчастных страдальцев по Дауну таким сравнением.