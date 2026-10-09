Котопес недели: возьмите из приюта рубаху-пса Рубика или кошку-облачко Зорьку

Два мега-питомца будут ждать встречи со своими людьми на «Юна-фесте» в Москве 11 октября. фото: фонд «Юна»У нас грандиозная новость для тех, кто чувствует, что без домашнего питомца жизнь пуста и безрадостна.
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