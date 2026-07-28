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Дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца, с которым она давно не общается. Как стало известно Page Six, 20-летняя Сури сменила её на второе имя своей матери — Ноэль.

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