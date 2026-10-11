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Регионы России

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Минпросвещения РФ обновляет рабочие программы для 10–11 классов

Минпросвещения РФ обновляет рабочие программы для 10–11 классов

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило федеральный государственный образовательный стандарт для 10–11 классов, который обеспечит единство образовательного пространства и равные возможности для получения качественного образования на завершающем этапе школьного обучения.

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