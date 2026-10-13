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За рулем

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В России есть возможность «урвать» надежную семейную Тойоту по цене «китайца»

В России есть возможность «урвать» надежную семейную Тойоту по цене «китайца»

Официальных поставок семиместных компактвэнов в Россию сейчас нет – ни в одном актуальном прайсе такая машина не значится.

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