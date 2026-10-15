Житель Красноармейска спас раненого русского военного, рискуя жизнью.Минобороны РФ рассказало историю Александра Приборенко — пожилого жителя Красноармейска, который спас раненого российского штурмовика с позывным Барс.
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