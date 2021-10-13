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В Кировском районе полицейские выявили факты выращивания наркосодержащих растений и хранения наркотиков

В Кировском районе полицейские выявили факты выращивания наркосодержащих растений и хранения наркотиков

Сотрудниками УКОН МВД по Республике Крым, совместно с коллегами ОМВД России по Кировскому району, в результате проведения оперативных мероприятий задержан гражданин, подозреваемый в выращивании и хранении растений, содержащих наркотические вещества.

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