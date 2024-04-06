Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 089 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Эти, так называемые "украинцы", а проще МАЙДАУНЫ, испокон века НЕНАВИДЕЛИ россиян и Россию, даже в те времена, когда ...Путин обрек Украи...
  • Николай Арзамасцев
    История повторяется и обязательно ПОВТОРИТСЯ!"Нормандия-Неман"...
  • Николай Арзамасцев
    Это фотошоп, в реальности молнии выглядят, если ЭТУ перевернуть на 180 градусов.В армии всё готов...

Российские теннисисты: гордость российского спорта или «команда иноагентов» , «команда бомжей»?

Российские теннисисты: гордость российского спорта или «команда иноагентов» , «команда бомжей»?

В то время, когда большинство наших спортсменов не захотели менять честь Родины на призрачные в настоящих условиях олимпийские медали и отказываются ехать на предстоящие Олимпийские игры в Париже, есть малочисленная команда, которую уже окрестили «командой бомжей» или «командой иноагентов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх