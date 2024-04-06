Российские теннисисты: гордость российского спорта или «команда иноагентов» , «команда бомжей»?

В то время, когда большинство наших спортсменов не захотели менять честь Родины на призрачные в настоящих условиях олимпийские медали и отказываются ехать на предстоящие Олимпийские игры в Париже, есть малочисленная команда, которую уже окрестили «командой бомжей» или «командой иноагентов».