Под силу только человеку с IQ выше 140 найти на картинке число 88

Только человек с IQ выше 140 сможет найти на картинке число 88 за 10 секунд. Это почти невозможно. Осторожно, не сломайте глаза этим тестом! Предлагаем проверить вашу внимательность и скорость обработки информации вашим мозгом с помощью одной картинки.
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